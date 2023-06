Bub (2) treibt im Freibad auf Wasser: Gerettet

Man kann nicht oft genug vor Badeunfällen mit (Klein-)Kindern warnen, so wie es am Donnerstag gegen 12 Uhr in Kundl passierte. Das zweijährige Kind war mit seinem Vater (38) in einem Freibad in der Tiroler Gemeinde Kundl, als das Kind plötzlich im Becken treibend von Unbeteiligten wahrgenommen wurde. Wie es so weit kommen konnte, ist noch vollkommen unklar. Geistesgegenwärtig schritten mehrere Personen sofort ein und zogen den Buben aus dem Wasser.