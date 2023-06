Baucontainer aufgebrochen und Maschinen gestohlen

Zugeschlagen haben die Gauner in der Nacht auf Mittwoch zwischen 17.15 Uhr am Abend und 6.50 Uhr in der Früh. „In Fließerau neben der Landecker Straße wurde in einen Baucontainer eingebrochen“, heißt es seitens der Polizei. Die Täter drangen in den Container ein und stahlen daraus zahlreiche Baumaschinen.