Kampf um Orgel-Juwel in der Votivkirche

Ein „Einhorn“ unter den Orgeln

Damit lässt sich in der Votivkirche als einem von wenigen Orten auf der Welt Orgelmusik so hören, wie sie damals tatsächlich geklungen hat. Die Walcker-Orgel ist inzwischen quasi das Einhorn unter den Orgeln: Fast überall sonst in Europa wurden alte Orgeln in den letzten Jahrzehnten aus Kostengründen umgebaut - wenn sie denn überhaupt den Krieg unbeschadet überstanden hatten.