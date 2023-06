Security in Heathrow will über den Sommer streiken

Reisende am Londoner Flughafen Heathrow steht ein harter Sommer bevor: Die Gewerkschaft Unite gab am Mittwoch bekannt, dass das Sicherheitspersonal des Flughafens in den Sommermonaten Juli und August an 31 Tagen streiken wird. Die Beschäftigten fordern eine Gehaltserhöhung. Über 2000 Sicherheitskräfte an den Terminals 3 und 5 planen, die Arbeit niederzulegen.