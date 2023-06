Nachwuchskicker trainieren für „Champions League“

Ebenfalls bei der Champions Trophy an den Start geht auch die noch neue Mädchenmannschaft des NSG St. Pölten Süd. Bis zu 15 Mädchen zwischen sieben und elf Jahren werden dabei übers Fußballfeld jagen. „Es ist so schön, die Freude in den Augen der Mädels zu sehen. Sie sind alle schon ganz aufgeregt“, lacht das Sportlerherz von Trainerin Katja Dorn. Seit Dezember wird einmal pro Woche trainiert. „Viele haben noch nie bei einem Turnier mitgespielt, daher ist alles neu. Darauf müssen wir uns einstellen“, so die ehemalige Profi-Fußballerin, die selbst Erfahrungen in der Nationalmannschaft und Bundesliga sammelte. „Bei dem Turnier können wir uns sicher noch was abschauen“, freut sich die 20-Jährige.