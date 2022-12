Mehr Mädchen sollen den Fußballplatz stürmen

Prominente Unterstützung

Um mehr Jung-Kickerinnen für den Sport zu begeistern, wartet am 19. Dezember von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Volksschule in Harland beim Schnuppertraining ein besonderes Highlight auf alle jungen Kickerinnen: Bundesliga-Rekordtorschützin Maria Gstöttner gibt sich höchstpersönlich die Ehre und schaut beim Schnuppernachmittag in Harland vorbei. Dabei steht die ehemalige Profi-Fußballerin des Frauen-Nationalteams auch für Fragen zur Verfügung.