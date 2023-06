NÖ: Napalmbombe in sechs Metern Tiefe gefunden

„Die meisten Bomben wiegen 250 Kilo, hier haben wir mit 500 Kilo das größte Kaliber gefunden, das über Österreich im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurde“, erzählt Stefan Plainer, Geschäftsführer der EOD Munitionsbergung. Weiters ungewöhnlich: Es handelt sich um eine Napalmbombe, die in Guntramsdorf im Bezirk Mödling in sechseinhalb Metern Tiefe vergraben lag. „Sie hatte im Vergleich nur wenig Sprengstoff, der lediglich dazu dient, die darin befindliche Brennflüssigkeit in einem Umkreis von bis zu 60 Metern zu verteilen“, erklärt Plainer.