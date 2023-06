Kreuzverhör von Prinz Harry fortgesetzt

Prinz Harry - das Video oben zeigt den etwas müde wirkenden Prinzen bei seiner Ankunft vor dem Gerichtsgebäude - ist zur Stunde wieder im Londoner High Court, um gegen die Mirror Group Newspapers in seinem zivilrechtlichen Hacking-Prozess auszusagen. Der Anwalt des Medienunternehmens versucht auch am zweiten Tag des Prozesses im Kreuzverhör Zweifel an Harrys Glaubwürdigkeit zu streuen.