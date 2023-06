Geheimtipps für Ihren Sommerurlaub in der Nähe

Gäste sollen häufiger kommen und länger bleiben - so lässt sich die Marschroute des blau-gelben Tourismus in einem Satz zusammenfassen. Gelingen soll das mit einer neuen Image-Kampagne im In- und Ausland. Sogenannte Entdeckertouren sollen dabei als Wegweiser zu den besten Platzerln Niederösterreich fungieren.