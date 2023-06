Prinzessin Kate richtig fesch im Zara-Blazer

Dass Prinzessin Kate Fan der großen, spanischen Modekette ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder setzte die 41-Jährige in der Vergangenheit auf Stücke von Zara. So auch am Dienstagvormittag, als sie wieder für ihr Herzensprojekt „Shaping Us“ unterwegs war und in der Nähe ihres Zuhauses in Windsor ein Familienzentrum besuchte.