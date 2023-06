Betrügerin ließ sich „Operation“ von Opfern zahlen

Am Ende schnappten aber die Handschellen zu. Die 31-jährige Rumänin hatte versuchte, einen 84-jährigen Braunauer zur Übergabe von 15.000 Euro zu verleiten. Am Montag konnte die Verdächtige allerdings unmittelbar vor der Geldübergabe in der Nähe einer Bankfiliale in Braunau durch Beamte der Kriminaldienstgruppe Braunau auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Denn ein Bekannter des 84-Jährigen hatten Verdacht geschöpft, war zuvor mit ihm zur Polizei gegangen.