Kunstwerk lässt in Arbeitstag der Bienen blicken

Rein in die Spezialanzüge – und ran an die Bienenwaben: Wenn in der Mittelschule in Asparn an der Zaya das Fach „Imkerei“ am Stundenplan steht, brauchen die angehenden Bienenhüter nicht weit zu gehen. Denn direkt vor dem Haus wurde vor bereits zwei Jahrzehnten eine eigene Imkerei aufgebaut. Wer sich nicht für das äußerst beliebte Freifach anmeldet, kann auch im Rahmen von Spezialstunden des regulären Biologieunterrichts ins süße Hobby schnuppern.