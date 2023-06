Waschbären sind endgültig in Vorarlberg angekommen

In Norddeutschland sind Waschbären schon heimisch

Noch vor wenigen Jahren traf man in der freien Wildbahn nämlich hauptsächlich Exemplare, die aus Gehegen ausgebrochen waren oder ausgesetzt wurden. So wie einst in Norddeutschland, wo es heute in größeren Städten wie Kassel enorme Populationen der Allesfresser gibt. Zimmermann erklärt das mit der großen Anpassungsfähigkeit der meist nachtaktiven Räuber: „Überall, wo sie Komposthaufen oder verwertbare Abfälle finden, fühlen sie sich wohl.“