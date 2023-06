Londoner Gericht will Ex-Meinl-Banker ausliefern

Ein Richter am Londoner Magistrates‘ Court in Westminster hat am Montag entschieden, den früheren Meinl-Bank-Vorstand Peter Weinzierl an die USA auszuliefern. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, denn Weinzierl wird in Berufung gehen. Dem österreichischen Ex-Banker, dem Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen werden, drohen bis zu 70 Jahre Haft.