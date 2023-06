Fünf neugeborene Welpen allein neben der Straße

Bei einer Pause während einer längeren Autofahrt ließ Anton P. auch seinen Hund sich die Beine vertreten. Der Rüde verschwand im hohen Gras und stieg kurz danach mit einem „Gegenstand“ wieder zu seinem Herrl in den Wagen. „Er öffnete ganz vorsichtig sein Maul und legte ein kleines Fellknäu neben sich ab. Ich konnte gar nicht glauben, was ich das sah“, so der er verblüffte Hundehalter.