Everest-Pionier: „Berge sind für viele Spielplatz“

Heutzutage gibt es einen Massenansturm am Mount Everest sowie auf vielen heimischen Bergen. Wie geht es Ihnen bei diesem Anblick?

Dieser Massenansturm ist schon irgendwie traurig. Wirklicher Alpinismus sieht anders aus. Was am Everest heute passiert, ist oft einfach eine in höheren Lagen geführte Trekkingtour.