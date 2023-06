Drei Verletzte bei „Airsoft“-Spiel in Tirol

Vater und Sohn in Klinik gebracht

Ein 47-Jähriger aus der Umgebung von Stuttgart wurde indes leicht verletzt. Vater und Sohn wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht, berichtete die Polizei. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren noch im Gange. Im Anschluss würden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet, hieß es.