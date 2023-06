Radausflug endete auf Hochalpenstraße tödlich

Tragisch endete am Samstag ein Radausflug in der Gemeinde Großkirchheim im Mölltal. Zwei Tiroler und ein Deutscher waren auf der Glocknerhochalpenstraße unterwegs. Ihre Radtour dauerte mehrere Tage und soll in Richtung Süden gehen. Doch diese endete für die drei Männer im Mölltal.