Warten auf Ergebnis: „Wie beim Christkind“

Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler: Einer, von den beiden, soll die SPÖ in die nächste Nationalratswahl führen. Nun heißt es für die SPÖ-Mitglieder aber Warten auf das Ergebnis. „Es ist so wie beim Christkind, es bringt nichts, wenn man stundenlang durchs Schlüsselloch schaut“, sagt Andreas Schieder, Delegationsleiter der SPÖ im EU-Parlament im krone.tv-Gespräch am Parteitag in Linz.