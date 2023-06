Fitness-Models und Eltern-Führerschein

Schweiß und Fleiß

„Im echten Fitnesscenter sehen die Kinder reale Models und keine vorgegaukelte Instagram-Welt“, sagt Walzl. „Da erleben sie, dass die Menschen schwitzen, manchmal auch weniger motiviert sind und man nicht vom ersten Tag an einen Sixpack haben kann.“ Walzl könnte Bücher schreiben, was und wie viel auf Social Media, in der Erziehung und im Bildungssystem falsch läuft. Er erzählt von 170 Kilo schweren Kids, die kaum gehen können. Von einer 99 Kilo schweren Siebenjährigen, die von daheim täglich zwei Liter Cola mitbekommt. Und von einer 14-Jährigen, die in die Magersucht rutschte und diesen Kampf verloren hat. Walzl weiß selbst, wie sehr Eltern heutzutage vom Alltag überrollt werden, regt eine Art Eltern-Führerschein an. „Nicht bestrafend oder belehrend, sondern unterstützend!"