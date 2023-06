Kreditwürdigkeit der USA weiterhin negativ

Wie Standard & Poor‘s die US-Finanzen sieht

Fitch gehört neben Moody‘s und Standard & Poor‘s zu den drei führenden Ratingagenturen. Fitch betont nun, dass die Einigung „trotz hitziger politischer Auseinandersetzungen“ zwar positiv sei. Tatsächlich habe sich die Situation in Washington in den vergangenen 15 Jahren aufgrund zunehmender politischer Polarisierung aber stetig verschlechtert. 2011 war zum bisher einzigen Mal in der Geschichte die Kreditwürdigkeit der USA herabgesenkt worden. Standard & Poor‘s strich damals die Topnote „AAA“ und bewertet die USA seitdem mit „AA+“ - also eine Note schlechter.