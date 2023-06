Wiener Justizwache verliebte sich in Ex-Insassin

„Dann sind wir hier aber am falschen Platz im Strafgericht“

Es ginge ihr rein darum, dass der Justizwachebeamte sie - jetzt wo ihr Freund wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde und von der Affäre weiß - in Ruhe lassen solle. Doch weder Angst, noch eine Einschränkungen ihres persönlichen Lebens waren für die Ex-Insassin je Thema. „Dann sind wir hier aber am falschen Platz im Strafgericht“, seufzt der Richter.