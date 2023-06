Zum Abschluss soll die Krönung folgen

Über 400 Teilnehmer

Bisher hatte er noch nie die Chance dazu, denn der „Trizell Triathlon“ bekam noch nie den Zuschlag vom österreichischen Verband. Umso größer ist die Freude bei den Veranstaltern, dass es heuer geklappt hat. „Ich bin jetzt schon ewig Obmann beim TV Zell am See und habe mir immer gewünscht, eine Staatsmeisterschaft bei uns auszurichten. Für mich persönlich geht ein Traum in Erfüllung“, erklärt Eventleiter Werner Dannhauser. 450 Teilnehmer werden in verschiedenen Bewerben an den Start gehen. Auch das Wetter soll mitspielen. Dannhauser: „Einem schönen Triathlon-Tag steht nichts im Weg.“