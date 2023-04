Privat-Jets müssen bald „draußen bleiben“

122 verschiedene Flughäfen steuerte die Flotte der Oberösterreicher im März an, Frankreich und die Schweiz waren die wichtigsten Märkte. Welche Konsequenzen GlobeAir aus Ankündigungen wie jener von Schiphol ziehen muss? „Wir gehen mit Ruhe und Überlegtheit an das Thema heran, suchen Lösungen und lassen uns nicht vom Populismus treiben“, so Fragner, „im Bereich nachhaltiger Luftfahrt tut sich sehr viel“.