Fern vom Land - und der Realität

Die großen Beutegreifer kommen immer näher. Nach dem Wolf pudelt sich nun auch der Bär immer öfters auf und kommt, wie zuletzt in St. Anton, verdammt nahe an die Wohngebiete heran. Waren es bisher gerissene Schafe und Kälber, geht es mittlerweile auch um die Sicherheit der hier lebenden (und urlaubenden) Menschen. Ich habe an dieser Stelle schon mehrmals gefragt, was denn passieren muss, bis auch der letzte Naturromantiker die Sache mit den Beutegreifern endlich ernst nimmt. Wobei die Menschen am Land diese Romantik schon längst abgelegt haben. Die „Verteidiger“ von Wolf und Bär sind weit weg - vom Land und von der Realität.