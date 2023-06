Gewinnen Sie jetzt einen Kurs im Kochsalon Wrenkh!

Karl und Leo Wrenkh gelten als Vorreiter der Vollwertküche und servieren diese nicht nur in ihren 2 Restaurants in der Wiener City, sondern auch im Kochsalon in Form eins bunten Straußes an Kursen, bei denen das gemeinsame Kochen im Mittelpunkt steht - von indischer und italienischer Küche über Bangkok Streetfood bis hin zur vegetarischen und veganen Küche. krone.at-Leser haben jetzt die einmalige Chance, ein tolles Kocherlebnis zu gewinnen: Wir verlosen für den 17. Juli Plätze für einen vegetarischen Kochkurs!