Crash zwischen zwei E-Bikerinnen

Eine 69-jährige E-Bikerin war am Mittwoch in der Dornbirner Eisengasse unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit der Hamerlingstraße links abbiegen wollte. Hinter der 69-Jährigen war eine zweite Radlerin unterwegs, ebenfalls am E-Bike. Diese reagierte nicht rasch genug auf das Abbiegemanöver der ersten Radfahrerin und fuhr ungebremst weiter - es kam zur seitlichen Kollision. Die 69-Jährige stürzte bei dem Crash und wurde schwer verletzt.