Nicola Peltz: Der Online-Hass macht sie fertig

Lügen kränken sie am meisten

Im Gespräch mit ihrer Freundin Selena Gomez für „Wondermind.com“ erklärt Nicola: „Ich habe definitiv Ängste. Das ist etwas, womit ich wirklich zu kämpfen habe. Ich kann einfach nicht anders, als manchmal die Kommentare auf Instagram oder was immer es ist, zu lesen. Wenn sie sich zu meinem Aussehen und so äußern, stört mich das nicht. Aber was mich wirklich stört, ist, wenn sie etwas sagen, das so unwahr ist und einfach eine unverfrorene Lüge ist. Ich möchte antworten und sagen: ‚Das ist einfach nicht wahr.‘ Ich wünschte, sie wüssten die Wahrheit.“