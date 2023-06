Mexiko: „Flatternde“ Rochen verblüffen Touristen

Fliegender Rochen erschlug 2008 Frau in Boot

Für Menschen kann das Verhalten der Tiere tödlich enden. Vor Kalifornien ist im März 2008 ein Gefleckter Adlerrochen in ein Ausflugsboot gesprungen und hat dabei eine Frau erschlagen. Das 35 Kilogramm schwere Tier war mit voller Wucht auf den Kopf der 55-Jährigen gefallen, die zum Sonnenbaden an Deck des Bootes lag. Die Frau aus dem US-Bundesstaat Michigan starb, noch bevor Rettungskräfte das Boot erreichen konnten.