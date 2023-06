Wagner-Chef: „Russland muss Kriegsmonster werden!“

Das Portal nimmt an, dass die „Arbeitsreise“ entweder auf die militärisch-patriotische Erziehung der Jugend abzielt oder darauf, die russische Bevölkerung über die Probleme der russischen Soldaten in der Ukraine zu informieren. Schon länger ist dem Milliardär ein Dorn im Auge, dass das Verteidigungsministerium nur geschönte Informationen teilt. Daraus macht er keinen Hehl und bedient sich in diesem Zusammenhang auch gerne am Repertoire des sogenannten russischen Mat - einer Fluchsprache, die in der Form nur das Russische kennt (wir berichteten).