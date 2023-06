Was tun gegen den akuten Lehrermangel?

Minister gefordert

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hermann Brückl hat deshalb nun eine Parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gerichtet. Er will wissen, welche Maßnahmen der Minister hinsichtlich der unbesetzten Lehrstellen zu treffen gedenkt und ob er die Gründe für den Mangel kenne. Und weil es vor allem bei den römisch-katholischen Religionslehrern kaum Nachwuchs gibt, will Brückl wissen: „Warum wurde es seitens des Bildungsministeriums verabsäumt, rechtzeitig auf den bestehenden Bedarf an christlichem Religionsunterricht zu reagieren?“ Bis 12. Juli hat Polaschek Zeit, die insgesamt sechs Fragen zu beantworten.