Spezialtaktik gegen Grazer Stau-Wahnsinn

Die Mega-Baustelle für die neue Bim-Strecke in der Grazer Innenstadt bedeutet für Autofahrer aktuell vor allem eines: Riesen-Ärger. Am Opern- und Joanneumring schafft man zu den Stoßzeiten maximal 200 Meter - in 30 Minuten. Der Stau reicht speziell in der Früh, wenn Tausende eigentlich nur ihren Arbeitsplatz erreichen wollen, bis auf das Glacis und den Dietrichsteinplatz zurück.