Die Heimat auf spielerische Weise entdecken

Wichtige Themen leicht verständlich

„Dadurch werden die Mädchen und Buben mitgenommen auf eine Reise von Edelstal bis Neuhaus am Klausenbach, von der nördlichsten Spitze unseres Heimatlandes bis in dessen südlichsten Winkel. Auf dieser Reise erfährt man viel über Kultur, Geschichte, Geografie, Flora und Fauna des Burgenlandes sowie die Volksgruppen und ihre Sprachen“, lobte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil anlässlich der Vorstellung. Abgebildet wird ein weites Feld an relevanten Themen: Berufsorientierung, gesunde Ernährung, Sport und Bewegung gehören ebenso dazu wie erneuerbare Energie, Mobilität, der Naturraum Burgenland, Tourismus und Kultur. Sprachlich wird der Bogen von den burgenländischen Dialekten bis zu den Sprachen der Minderheiten - Ungarisch, Kroatisch und Romani - gespannt. „Das Burgenlandspiel ist die perfekte Kombination aus Spaß und Wissenserwerb“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Produziert wird das Spiel von einem heimischen Unternehmen, sodass sogar die Wertschöpfung im Land bleibt.