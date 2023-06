Peter Fox: Einmal schön den Speck abgeschüttelt

Diese ständige Hast ist, wenn man so will, auch als einziger Kritikpunkt an diesem Abend anzumerken. Natürlich bremst sich Baigorry auch mal ein, um am Keyboard melancholischere Töne anzuschlagen oder dem Balladesken etwas mehr Raum zu geben, doch in der Rückschau donnert der Song-Zug im ICE-Tempo über das Gelände und lässt keine Zeit für Reflexion. Bei „Hale-Bopp“ holt er sich noch zwei Handvoll junge Tänzerinnen und Tänzer aus dem Publikum auf die Bühne, die bis zum Showende an der Seite seiner professionellen Tänzer auf einer dafür installierten Erhöhung für Stimmung sorgen. Auch wenn der Sound hinter der Band wohl nicht optimal ist, dieses Erlebnis werden alle Beteiligten gewiss nicht so schnell vergessen. Dass Fox in den letzten Jahren wenig im Rampenlicht stand, merkt man ihm nur selten an. Gesang, Bewegungen, Mimik, Gestik und Gehabe strahlen eine beneidenswerte Selbstsicherheit aus - auch wenn im Laufe des Sets mal gepatzt wird.