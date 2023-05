Ofner souverän in Paris ++ Danso im Team mit Messi

Österreichs Tennis-Ass Sebastian Ofner schafft bei den French Open den Sprung in Runde 3, ÖFB-Star Kevin Danso wird in Frankreich in das „Team der Saison“ mit Weltfußballer Lionel Messi gewählt und Spannung vor dem großen Finale in der Europa League zwischen Rekordsieger Sevilla und der AS Roma - das und noch mehr sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.