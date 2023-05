Dieser Holz-Tower trotzt selbst stärksten Erdbeben

Erdbeben in Europa forderten allein im zwanzigsten Jahrhundert mehr als 200.000 Todesopfer und verursachten Schäden in Höhe von über 250 Milliarden Euro. Hauptfaktoren für das Erdbebenrisiko in Europa sind Berechnungen der Gruppe für Seismologie und Geodynamik der ETH Zürich Stahlbetongebäude mittlerer Höhe und niedrige Häuser aus unbewehrtem Mauerwerk, die vor den 1980er-Jahren errichtet wurden.