Messerattacke auf Wirt: Angreifer bald vor Gericht

Ein Armene griff im Jänner einen Wirt in einem Lokal in der Ramsau mit einem Stanleymesser an und verletzte ihn schwer. Gerade noch rechtzeitig griff ein Urlauber aus Deutschland ein und verhinderte Schlimmeres. Der Angreifer muss sich demnächst vor dem Landesgericht Leoben für seine Tat verantworten.