Kampf der Torjäger wird immer heißer

Josip Brkic: Mit 40 Toren ist er maßgeblich am Meistertitel von Zell am See in der 2. Klasse Süd beteiligt. In lediglich zwei Pflichtspielen blieb er blass. Der Kroate kam erst vergangenen Sommer nach Österreich und schlug sofort ein. Mit drei Toren Vorsprung hat er die besten Karten für den Titel als bester Torjäger.