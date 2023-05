Salzburg: Deutscher in Not unverletzt gerettet

Nach einer ersten Versorgung begann der schwierige Abstieg in der Dunkelheit mit dem Deutschen am Grat: „Es herrschten gefährliche Schneeverhältnisse und dazu war es ein sehr forderndes Gelände, der Mann war auch sehr geschwächt. Wir mussten ihn über Stunden abseilen bzw. waren mit Steigeisen und später mit Skiern bis zur Kürsingerhütte-Seilbahnstation unterwegs.“ Der Deutsche, der seinen Wohnsitz in Salzburg hat, konnte schließlich um 4 Uhr bei einer Hütte im Obersulzbachtal unverletzt übernachten. Der Einsatz für die 16 Bergretter aus Neukirchen schließlich um 5 Uhr beendet werden. Und das erfolgreich.