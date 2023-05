12-Jähriger von Bruder vor dem Ertrinken bewahrt

Seinem 12-jährigen Bruder das Leben gerettet hat ein 14-jähriger Bursche aus Ungarn am Dienstag am Millstätter See in Kärnten. Die Burschen waren im Bereich eines Campingplatzes in Döbriach schwimmen, als der 12-Jährige plötzlich unterging. Sein Bruder handelte geistesgegenwärtig und hielt ihn so lange über Wasser, bis Hilfe kam.