Risiko für Armut und Überschuldung steigt

Die Nachwehen der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Entwicklungen am Energiemarkt sorgen dafür, dass immer mehr Menschen mit ihrem Einkommen nicht mehr auskommen. Allein in Kärnten ist das Risiko für eine Überschuldung aktuell so hoch wie nie, mehr als 90.000 Kärntner gelten laut der Schuldnerberatung sogar als armutsgefährdet.