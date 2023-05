17,3 Prozent der Covid-Spitalspatienten sind tot

Paul Zajic (MedUni Graz), Michael Hiesmayr (MedUni Wien), Michael Joannidis (MedUni Innsbruck) und die übrigen Co-Autoren haben in ihrer retrospektiven Studie mit der Auswertung aller in Österreich vorhandenen Patientendaten für den Beobachtungszeitraum in den ersten beiden Jahren der Covid-19-Pandemie versucht, alle in Österreich erfolgten Spitalsaufnahmen von SARS-CoV-2-Betroffenen insgesamt sowie jene in Intensivstationen und Intermediate Care-Betten („Mittelding“ zwischen Normalstation und Intensivstation; Anm.), deren Mortalität und Charakteristika zu analysieren. „68.193 Patienten wurden inkludiert. 8304 (12,3 Prozent) wurden primär in eine Intensivstation aufgenommen. 3592 (5,3 Prozent) kamen in eine Intermediate Care Unit“, schrieben die Wissenschafter.