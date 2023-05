Papagei sorgte in Tirol für Feuerwehreinsatz

Zu einem recht ungewöhnlichen Einsatz wurde am Wochenende die Feuerwehr in Landeck in Tirol gerufen. Ein Papagei hat sich nämlich aus dem Staub gemacht und wurde von der jungen Besitzerin sehnlichst vermisst. Doch plötzlich wurde das Tier auf einem Baum gesichtet und die Florianijünger rückten mit der Drehleiter aus.