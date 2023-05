Erdogan-Fans sorgten für Chaos auf Wiens Straßen

Sonntagabend war klar: Erdogan gewinnt die Präsidentenwahl in der Türkei mit 56 Prozent der Wählerstimmen und wurde somit zum 13. Präsidenten der Türkei gewählt. Auch bei uns lebende Türken konnten ihre Stimme abgeben und so haben insgesamt 74 Prozent in Österreich für Erdogan gestimmt. Kurz nach dem Ergebnis gingen tausende Fans in Wien-Favoriten auf die Straßen und feierten lautstark den Wahlsieg.