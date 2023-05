Wöber steigt mit Leeds aus Premier League ab

Manchester City konnte sich gegen Brentford eine 0:1-Niederlage erlauben. Der Meister war nicht in Bestbesetzung angetreten. Vizechampion Arsenal schaffte es mit einem 5:0-Schützenfest gegen Wolverhampton nur noch, den Rückstand auf fünf Punkte zu verkürzen. Platz sieben, der zum Antritt in der Conference League berechtigt, holte sich Aston Villa mit einem 2:1-Sieg gegen den Sechsten Brighton, der wiederum nächstes Jahr in der Europa League vertreten ist.