Karner fordert: Sozialhilfe auf EU-Ebene kürzen

Wenn es nach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geht, soll die Sozialhilfe auf „europäischer Ebene angepasst und reduziert“ werden. Denn man dürfe keine wirtschaftlichen Anreize an Migranten senden, meinte er in einem Interview. Darin sprach er sich auch erneut für Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien aus. Und zwar noch in diesem Jahr.