Lkw raste in Tirol von Autobahn fast in den Inn

Kurz nach 7.30 Uhr war der Österreicher am Samstag mit seinem Schwertransporter auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen bei Wörgl die Kontrolle über das Gefährt verloren hatte. Der Lkw krachte über die steile Böschung, raste weiter über eine Wiese und einen Radweg und drohte in den Inn zu stürzen. Ein Baum verhinderte Schlimmeres.