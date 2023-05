So glamourös feierte unsere Gewinnerin in Cannes

3 wundervolle Tage an der Côte d‘Azur erlebt

Die #GenussInJedemMoment-Kampagne will Menschen dazu inspirieren, Genuss in all seinen Facetten und zu jeder Zeit zu genießen. Cannes definitiv genossen hat unsere Gewinnerin aus Wien, die schon im Vorfeld der Magnum-Party bei traumhaft schönem Wetter das unvergleichliche Flair Südfrankreichs erleben konnte - und dabei auch so manchen Blick auf den einen oder anderen Promi erhaschen konnte, die sich in der Vorwoche zu den weltberühmten Filmfestspielen in Cannes eingefunden hatten.