„27 Storeys - Alterlaa Forever“: Tickets gewinnen

Die Erinnerungen der Regisseurin bilden den roten Faden durch die Dokumentation, die auch Filmaufnahmen aus der Kindheit Gleissingers zeigt. Für ihre Eltern war die Wohnung in der neuerbauten Anlage die Erfüllung eines Traumes, der schließlich platzte, als die Scheidung kam und die Mutter mit der Tochter auszog. Geplant wurde der Bau in den 60er-Jahren vom Architekten mit dem klangvollen Namen Harry Glück mit großzügige Wohnflächen in Verbindung mit Swimmingpools und Tennisplätzen. „Wohnen wie die Reichen für alle“, hieß der Slogan, der von einigen gleich in „Pools für die Proleten“ umgewandelt wurde.