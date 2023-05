Österreichs größte Titelparty in den Startlöchern

Sport-Austria-Präsident Hans Niessl blickt vor der Neuauflage des Multisport-Events zurück. „Im ersten Jahr waren die Sport Austria Finals der Re-Start des Sports, im Vorjahr haben wir in Graz das Comeback der Normalität erlebt, und heuer rechnen wir mit einem stimmungsgeladenen Sportfest, das in allen Bereichen wächst. Wir haben 37 Sportarten im Programm, so viele wie nie zuvor. Die Finals zeigen ganz Österreich das Spektrum des Spitzensports und können Menschen animieren, selbst Sport auszuüben!“